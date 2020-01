Choc in viale Mariotti, minorenne aggredito a pugni in faccia: denunciato un giovane

Lo ha aggredito, qualche giorno fa, in pieno centro a Parma, nella zona di viale Mariotti, prendendolo a pugni in faccia. Un giovane minorenne straniero ha denunciato di essere stato aggredito da un ragazzo maggiorenne di origine marocchina, dopo una lite nata per futili motivi. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma sono riusciti, nel corso del pomeriggio di ieri 7 gennaio, ad identificare e fermare l'autore dell'aggressione e lo hanno denunciato per lesioni.

La rapidità dell'identificazione è stata dovuta alla presenza massiccia sul territorio degli agenti della polizia di Stato che continuano a presidiare il territorio - ed in particolare il centro storico - con operazioni di controllo, in collaborazione con il Reparto prevenzione Crimine di Reggio Emilia e la polizia Municipale. Nel corso dei controlli svolti ieri sono state indentificate cinqunata persone e sono stati controllati venti veicoli