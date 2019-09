"Ci vediamo quando ti togli la divisa", minaccia un carabiniere simulando un colpo di boxe: arrestato

E' entrato in aula, ha affrontato un carabiniere e lo ha minacciato, mimando un incontro di boxe. L'episodio è avvenuto ieri in Tribunale a Parma mentre era in corso il processo ad un nigeriano, che ha fornito due identità diverse con due diversi anni di nascita, per la sua reazione violenta ad un controllo. Nella giornata di martedì infatti il giovane era stato fermato all'Arco di San Lazzaro. I militari hanno visto un giovane con atteggiamenti sospetti ed hanno deciso di fermarlo: lui ha cercato di scappare ed ha reagito colpendoli con calci e pugni. La perquisizione ha dato esito negativo: non aveva droga. Dalla violenza fisica è passato a quella verbale: in Tribunale ha minacciato un altro militare. Il giovane è finito in carcere: il processo è stato rinviato al 20 settembre.