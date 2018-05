Cibus, ingorghi sull'A1: 6 chilometri di coda tra Terre di Canossa e Parma

Con l'inizio di Cibus, la fiera dell'agroalimentare più importante a livello nazionale, si segnalano anche i primi disagi in mattinata: una coda di 6 km alle 8.30 in A1 nel tratto compreso tra Terre di Canossa - Campegine e Parma. L'uscita Parma Fiere è bloccata, si viaggia lentamente a causa dell'elevato numero di auto che puntano verso i padiglioni. Per questo l'uscita consigliata provenendo da Bologna è Terre di Canossa - Campegine. Si segnala anche qualche ingorgo sulla via Emilia dove il traffico scorre lento.