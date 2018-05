Cibus, rubano un bancale pieno di prodotti tipici siciliani: bottino di 5 mila euro

Furto nella notte tra il 5 ed il 6 maggio nei padiglioni di Cibus alle Fiere di Parma. Alcuni ladri si sono introdotti nella notte all'interno della struttura, dove oggi 7 maggio prende il via la manifestazione dedicata al cibo più famosa d'Italia, ed hanno rubato un intero bancale pieno di prodotti tipici sicialiani. Ad accorgersi del furto è stato uno standista che si è recato alle fiere nel pomeriggio di domenica. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo in zona: sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Il bancale rubato appartiene ad un Consorzio siciliano: il valore della merce complessiva ammonta a circa 5 mila euro. Il furto è avvenuto al padiglione 6.