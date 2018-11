Città al setaccio, controlli a raffica: sequestri di droga e denunce

I controlli interforze che sono stati svolti da polizia e carabinieri nella mattinata di ieri, 3 marzo, hanno portato ad alcuni risultati concreti, oltre alle attività di prevenzione che hanno permesso il monitoraggio del territorio, sia nella zona Sud che nella zona Nord della città. Nel corso delle attività sono state controllate 35 persone e 12 veicoli: le pattuglie messe in campo sono state dieci. In particolare è stato denunciato un cittadino tunisino di 33 anni, che è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish, due cittadini italiani sono stati segnalati come consumatori di droga in Prefettura. In via Palermo un cittadino ucraino è stato fermato e denunciato per il furto di una bicicletta: aveva con sè due tronchese.