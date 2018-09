Città al setaccio, controlli a tappeto con la polizia a cavallo nei parchi cittadini

Continuano i blitz e le retate delle forze dell'ordine nei quartieri e nei parchi della città. Nella giornata di ieri, martedì 25 settembre, la Questura di Parma ha portato avanti una serie di controlli antidroga che si sono concentrati nelle zone più calde della città e in particolare nelle aree verdi, più a rischio spaccio. Ci sono zone, quasi tutte ormai note, in cui i pusher spacciano ogni tipo di sostanza nelle ore del pomeriggio e della sera. Il blitz è scattato, tra l'altro, all'interno del parco Falcone Borsellino: gli agenti sono intervenuti in forze per contrastare lo spaccio di droga, in una zona in cui non si è mai interrotto. Le pattuglie dei poliziotti a cavallo invece, nel corso del pomeriggio, sono state impegnate in altri parchi cittadini: al Parco Nord gli agenti hanno perlustrato l'area verde a partire dalle ore 15. All'interno di questo parco, ad ogni ora del giorno, lo spaccio è fiorente: i cittadini avevano segnalato più volte le situazioni di degrado e soprattuto di vendita di droga, anche a ragazzini minorenni dopo l'orario scolastico. Nel corso dei controlli sono state sequestrate sostanze stupefacenti, segnalate e denunciate alcune persone: a breve l'aggiornamento sui dettagli dell'operazione, che è proseguita fino alle prime ore della serata.