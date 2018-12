Città al setaccio: scattano i controlli straordinari contro i furti

Una vera e propria task force della polizia di Stato e della polizia Municipale per contrastare i furti in appartamento è andata in scena nella giornata di venerdì nei quartieri residenziali più a rischio per quanto riguarda le intrusioni dei ladri all'interno degli appartamenti. L'operazione ha visto l'impiego di sei pattuglie della polizia e di una pattuglia della Municipale: in totale sono stati controllati 50 veicoli e sono state identificare una sessantina di persone.