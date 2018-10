Città al setaccio, sequestri di droga in varie zone della città: due espulsioni

Città al setaccio ancora una volta, dopo i servizi di controllo della settimana scorsa. Polizia, carabinieri e polizia Municipale hanno passato al setaccio le tre zone considerate a maggior rischio della città ed hanno effettuato numerosi controlli. Le tre macro-aree, l'Oltretorrente tra viale dei Mille e il parco Ducale, la Pilotta e la stazione ferroviaria, sono state scandagliate da tutte e tre le forze dell'ordine: in totale sono state controllate 125 persone, 55 veicoli. All'angolo tra via Trento e via San Leonardo sono stati trovati 11 grammi di marijuana, nascosti vicino ad un albero, in corrispondenza dell'incrocio: la droga è stata sequestrata.

I controlli, che sono partiti alle 19 e si sono protratti fino alle 3 di notte, hanno permesso di rintracciare due giovani di origine nigeriana in via San Leonardo: entrambi irregolari e con numerosi precedenti alle spalle, per furto, rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati portati in Questura ed ora sono in viaggio verso il Cpr di Potenza, in attesa dell'espulsione. Un 41enne è stato fermato mentre era in bicicletta; nel cestino aveva una grossa tenaglia, nascosta da una maglietta. Non ha saputo giustificare il possesso dell'attrezzo ed è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. L'operazione di ieri sera, lunedì 15 ottobre, è stata effettuata con circa 60 tra poliziotti, carabinieri e agenti della Municipale: oltre a 7 pattuglie dei carabinieri c'erano 4 pattuglie della Municipale e 5 pattuglie della polizia, più gli uomini del reparto Mobile di Bologna.



