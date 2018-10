Cittadella, maxi furto in un appartamento: rubati gioielli e orologi per 80 mila euro

Si sono introdotti all'interno di un appartamento nel quartiere Cittadella, hanno razziato tutto il possibile e sono scappati. Maxi furto, qualche sera fa, all'interno di un'abitazione che si trova in una delle zone residenziali più prestigiose di Parma: i banditi sono riusciti a portarsi via ben 80 mila euro tra gioielli, orologi e altre pietre preziose, che i proprietari conservavano in alcuni cassetti e non in un cassaforte. I malviventi, molto probabilmente, tenevano d'occhio i proprietari e l'appartamento da tempo e sapevano di poter trovare gioielli ed oggetti preziosi. Alle ore 20 i proprietari sono usciti e sono tornati due ore dopo: è stato proprio in questo lasso di tempo che i ladri hanno agito. Dopo essere saliti sul balcone del primo piano hanno forzato la tapparella della finestra della camera e sono entrati indisturbati. Una volta dentro hanno rubato tutto quello che hanno trovato: c'erano orologi di valore, gioielli di altissimo valore economico, rubini, brillanti ed alcuni rolex. Non c'erano invece soldi in contanti all'interno dell'abitazione. L'allarme perimetrale è scattato e i proprietari sono stati avvisati con un messaggio: i ladri sono riusciti a scappare in quel lasso di tempo. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia di Stato che hanno effettuato un sopralluogo, insieme alla polizia Scientifica alla ricerca di elementi utili alle indagini: segni o impronte lasciate dai componenti della banda. Le indagini sono in corso per identificare i ladri. L'abitazione non è fornita di telecamere, che sono invece installate nel condominio: gli investigatori stanno analizzando le immagini.