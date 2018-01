Cittadini e sanità digitale, gli sportelli Federconsumatori al servizio dei cittadini

Federconsuamtori esprime soddisfazione per i risultati che sta ottenendo per favorire l’approccio, da parte di un numero crescente di cittadini, alla sanità digitale, uno degli obiettivi dello stesso Ministero della Salute.

A un anno e mezzo dalla sottoscrizione della convenzione con l’Ausl di Parma, al fine di incrementare l’utilizzo della tecnologia digitale nell’ambito sanitario, sono 1300 i cittadini che si sono rivolti agli sportelli Federconsuamtori per la compilazione del Fascicolo sanitario elettronico.

Nel 2017, con l’attivazione di 667 FSE, gli uffici di Federconsumatori Parma si sono collocati al primo posto tra i soggetti abilitati all’attivazione da parte dell’AUSL.

L’interesse e l’apprezzamento ricevuto dai cittadini spinge Federconsumatori a confermare il servizio anche nel 2018 con la convinzione che la tecnologia interconnessa nell’ambito sanitario possa portare uno sviluppo notevole in termini di semplificazione della burocrazia e nella comunicazione tra cittadini e strutture sanitarie.

Per qualsiasi informazioni si può contattare Federconsumatori al mumero 0521508949 e per la compilazione del FSE ci si può recare negli orari d’ufficio 9.00-13,00 e 14.30-18.00, presso la sede di Via La Spezia 156 o presso le altre sedi Federconsumatori di Salsomaggiore, Medesano, Noceto e Borgo Taro.

Il servizio è libero e gratuito.