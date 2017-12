Le migliori luminarie del Natale 2017 a Parma

Ormai il Natale è alle porte: mancano solo due giorni e poi il giorno tanto atteso arriverà. Tra un acquisto e l'altro, passeggiando per il centro storico e nelle vie dell'Oltretorrente non si può fare a meno di notare le luminarie che addobbano le strade in questi giorni di festa. A fine di novembre vi abbiamo proposto una prima classifica con le vie che avevano attirato maggiormente la nostra attenzione. Oggi ve ne proponiamo una seconda, che tiene conto anche dei tanti suggerimenti dei nostri lettori e delle nostre lettrici. La cascata di stelle di Borgo XX Marzo non esce sicuramente dalla nostra classifica: anzi, visti gli apprezzamenti e le segnalazioni possiamo tranquillamente confermarla e metterla nelle primissime posizioni. Nella classifica entrano invece le note musicali di via Farini: in pieno centro storico una scelta azzeccata per rendere bene l'atmosfera natalizia di queste giornate di festa. Un colpo d'occhio molto interessante dalla piazza centrale fino alla fine della via. In terza posizione l'albero di Natale in piazza Garibaldi che, a differenza degli anni scorsi, quest'anno i parmigiani sembrano apprezzare moltissimo: dopo l'accensione dell'8 dicembre in tanti si fanno fotografare in piazza e sembrano apprezzare la scelta delll'Amministrazione Comunale.