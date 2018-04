Claudio Lombino ritrovato a San Polo d'Enza

Claudio Lombino, il 29enne scomparso da San Secondo venerdì scorso, è stato ritrovato a San Polo d'Enza nella giornata di ieri, lunedì 23 aprile. Il giovane, che è stato riconosciuto da alcuni cittadini che avevano visto gli appelli online, si trova ricoverato all'ospedale di Montecchio 'Ercole Franchini': al momento in cui è stato ritrovato si trovava in uno stato di disidratazione. Entro breve però dovrebbe lasciare l'ospedale per fare ritorno a casa. Dopo la segnalazione sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale. La notizia della scomparsa di Claudio Lombino aveva mobilitato tutta la comunità, oltre che i soccorritori che si erano messi sulle sue tracce. Non sono chiari i motivi della scomparsa: Lombino avrebbe vagato in bicicletta senza soldi, senza documenti e senza cellulare, partendo da San Secondo ed arrivando a San Polo d'Enza.