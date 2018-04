San Secondo: 29enne esce in bicicletta e scompare

Claudio Lombino, un giovane di 29 anni, ha fatto perdere le sue tracce da venerdì pomeriggio, alle ore 16.30. Il fratello si è accorto dell'allontanamento del giovane che ha lasciato a casa il cellulare, il portafogli e la carta di credito: secondo le prime informazioni sarebbe uscito in bicicletta, senza fare più ritorno a casa. Il ragazzo vive da solo: i carabinieri di San Secondo, dove il giovane risiedeva, hanno avviato le ricerche che, per ora, non hanno condotto a risultati.