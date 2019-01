Risse e clienti pregiudicati per armi e droga: chiuso un bar in via Trento

Nella mattinata di oggi, sabato 19 gennaio, a seguito di una serie di controlli ai clienti del bar “Break in panino” di via Trento, il Questore di Parma ha firmato il provvedimento amministrativo per la sospensione di 15 giorni dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al titolare del bar.

Il provvedimento, che ha come finalità la tutela dell’ordine pubblico, ha avuto origine da numerosi controlli avvenuti tra il 2017 ed il 2018: sono stati identificati diversi pregiudicati, alcuni dei quali con gravi precedenti di polizia in materia di armi e stupefacenti nonché irregolari sul territorio nazionale. Il bar in questione, inoltre, è stato anche teatro di alcuni episodi di violenza che hanno messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Ultimo, in ordine di tempo, la lite scoppiata il 13 gennaio scorso quando un cliente è stato colpito con dei bastoni metallici ed addirittura inseguito lungo la strada. Trasportato al Pronto Soccorso ha avuto 15 giorni di prognosi.

Nel corso di un precedente intervento delle Volanti, sempre per lite, una persona era stata poi denunciata poichè trovata in possesso di un coltello a scatto con lama di 10 centimetri. Di qui la necessità della misura cautelare adottata dal Questore di Parma la cui finalità non è sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, ma soprattutto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. Il provvedimento del Questore è stato eseguito dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, con l’apposizione del relativo cartello.