Clonano la carta di credito ad un studentessa parmigiana: coppia denunciata

Le hanno clonato la carta di credito e poi hanno effettuato alcune ricariche telefoniche, dai due ai cinquanta euro, alle spalle della ragazza. Una coppia residente a Napoli ha così derubato una giovane studentessa paermigiana che si è accorta di alcune anomalie e si è rivolta ai carabinieri. I due, un uomo e una donna, entrambi con alle spalle diversi precedenti specifici, sono stati identificati e denunciati dai militari. La ragazza, in particolare, ha ricevuto la notifica di una ricarica telefonica che non aveva mai effettuato: per questo motivo si è insospettita e si è rivolta alla Caserma. Dai controlli effettuati è risultato che la carta era stata clonata e che i due avevano fatto le ricariche a numeri telefonici intestati a proprio nome.