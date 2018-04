Escursionisti trovano più di 700 grammi di cocaina nei boschi di Pellegrino

Sono partiti di prima mattina per effettuare are una passeggiata nei boschi di Pellegrino Parmense e mai avrebbe pensato di trovarsi di fronte un contenitore pieno zeppo di cocaina. Due escursionisti, che si trovavano nei pressi della località Cavallo, hanno visto un involucro vicino ad un albero, si sono insospettiti ed hanno chiamato i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto, hanno verificato che si trattava di cocaina: dentro un contenitore di vetro c'era la droga, 715 grammi di coca, oltre ad un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente sequestrata ha un valore di mercato di oltre 60 mila euro. Sono in corso le indagini per cercare di verificare i responsabile dell'abbadono della droga nel bosco.