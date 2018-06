Si fa spedire per posta 80 mila euro di cocaina a casa: i Nas di Parma arrestano un trafficante

Trafficava cocaina via posta e si era fatto spedire ben 360 grammi di sostanza stupefacente, nascosta in un doppio fondo all'interno di una scatola di cartone. I Nas di Parma, insieme ai funzionari dell'Ufficio Dogane di Reggio Emilia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane, accusato di aver acquistato all'estero, importanto ed introdotto illegalmente sul territorio italiano la cocaina, con la collaborazione di altre due persone, denunciate per concorso per lo stesso reato. L'indagine è partita da un controllo effettuato all'Ufficio Dogane di Bergamo, all'interno dell'aeroporto di Orio al Serio: la droga era giunta in Italia nascosta in un doppio fondo ricavato in una scatola di cartone che conteneva materiale promozionale. Il pacco avrebbe dovuto essere consegnato a casa di due persone, tra cui il destinatario. L'operazione ha permesso di rintracciare il giovane destinatario e di arrestarlo in flagranza di reato. Nel corso del blitz, oltre alla cocaina, sono stati sequestrati anche alcuni grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il valore commerciale della droga sequestrata è di oltre 80 mila euro.