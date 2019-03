Colf ruba i gioielli da un'abitazione, poi li indossa e mette una foto su Facebook: 47enne denunciata

Un colf rumena di 47 anni ha rubato alcuni gioielli in oro all'interno di un'abitazione che stava seguendo come collaboratrice domestica, poi ha postato le foto di lei con i preziosi su Facebook ed è stata identificata e denunciata dai carabinieri. La vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Parma. La lavoratrice infedele ha atteso che la compagna dell'uomo iniziasse un trasloco per agire: i gioielli erano stati messi all'interno di un sacchetto in casa. Poco dopo i due si sono accorti del furto ed hanno cercato di chiedere spiegazioni alla 47enne che però non si è fatta trovare. Su Facebook sono poi apparse le foto della colf con i gioielli rubati: i carabinieri sono così riusciti ad identificarla e denunciarla per ricettazione.