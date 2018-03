Collaborazione tra Anpas Emilia Romagna e i Ris di Parma: formazione per 12 volontari

Nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Parma, sede che ospita il Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, 12 Volontari del Gruppo Formatori di Secondo Livello del centro Formazione di Anpas Emilia Romagna, hanno iniziato un percorso conoscitivo e di collaborazione con gli stessi RIS, al fine di costruire di un modulo formativo specifico per volontari e dipendenti delle associazioni, che possa essere utile per affrontare con criterio una possibile scena di crimine. E’ la prima volta che i RIS aprono le loro porte ad Anpas per un vero e proprio percorso di questo tipo. La conduzione e costruzione di questi 3 appuntamenti è stata gestita dai carabinieri che operano sia sul campo che nei laboratori del reparto, ed ha avuto particolare attenzione alle modalità di lavoro dei RIS, focalizzando il gruppo a importanti nozioni utili al fine di capire quale è l’importanza del lavoro e della definizione del ruolo del volontario sulla scena di un ipotetico crimine, nel rispetto delle proprie competenze di intervento.

