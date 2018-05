Collecchio: prende a calci i ladri per difendere la nonna

Sono entrati in pieno giormo, approfittando del fatto che l'anziana proprietaria dell'abitazione si era recata nell'orto, ma non avevano fatto i conti con la presenza del nipote. Due ladri sono stati messi in fuga dal giovane che, dopo aver sentito dei rumori all'interno della casa si è trovato di fronte i malviventi ed ha reagito, intraprendendo una colluttazione, finita con la fuga dei ladri. L'episodio è avvenuto vicino alla frazione di San Martino Sinzano, tra Collecchio e Sala Baganza. La nonna e suo nipote erano in casa quando ad un certo punto la donna si è recata nell'orto per fare alcuni lavori mentre il nipote è rimasto in casa. I malviventi che, evidentemente tenevano sott'occhio l'abitazione, hanno deciso di entrare proprio in quel momento: hanno girato le stanze e rovistato in tutti i casseti. Ad un certo punto però si sono trovati di fronte il ragazzo, che ha cercato di allontanarli: ne è nata una violenta colluttazione alla fine della quale i malviventi sono stati costretti a scappare a mani vuote. Il ragazzo è ricorso alle cure del Pronto Soccorso per le ferite riportare ma sta bene. Ora potrà riabbracciare la nonna.