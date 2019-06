Collecchio: banditi assaltano il bancomat con l'esplosivo

Attacco notturno al bancomat della filiale di Emilbanca a Collecchio. Nel corso della nottata tra il 24 ed il 25 giugno infatti alcuni malviventi, che non sono ancora stati identificati, hanno utilizzato dell'esplosivo per far saltare il bancomat, allo scopo di commettere una rapina e scappare con i contanti. Il loro intento non è riuscito: la struttura ha resistito all'attacco anche se è danneggiata. I banditi, dopo aver constatato il fallimento del loro piano, sono scappati. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Collecchio, avvertiti da alcuni residenti: quando i militari sono arrivati i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce.