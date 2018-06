Collecchio, infrange il vetro di cinque auto in stazione per rubare: 23enne in arresto

E' entrato nel parcheggio sotterraneo della stazione di Collecchio, in via Aldo Moro, ed ha infranto il vetro di un'auto in sosta, per poi rubare due paia di occhiali da sole. Un giovane di 23 anni è stato visto da alcuni cittadini che si trovavano domenica mattina in zona ed è scappato, inseguito dalle persone che avevano assistito alla scena. Nel frattempo altri avevano già chiamato i carabinieri della locale stazione che in pochi istanti sono giunti sul posto ed hanno iniziato a cercare il ladro in fuga: dopo un breve inseguimento per le vie di Collecchio il giovane è stato placcato e bloccato dai militari, che lo hanno tratto in arresto. Aveva con sè il bottino del furto appena effettuato nell'auto. Le indagini hanno permesso di accertare le responsabilità del 23enne anche per altri tentativi di furto: nella stessa giornata infatti aveva danneggiato altre quattro auto nel parcheggio. Il giovane ladro sarà processato per direttissima.