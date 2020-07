Choc a Collecchio: muore a 12 anni per una malattia fulminante

E' morta in pochi giorni per una malattia fulminante. Choc a Collecchio per la tragedia che ha coinvolto Syria Scala, una giovane di soli 12 anni che, a causa di una malattia fulmimante, è deceduta nella giornata di sabato 11 luglio, dopo aver avuto i primi sintomi nella giornata di martedì. Syria - che aveva appena finito di frequentare la Seconsa Media e che giocava nella Galaxy Volley di Collecchio - lascia un vuoto enorme in tutta la cittadina parmense. La famiglia di Syria ha deciso di acconsentire alla donazione degli organi.

