Paura a Colorno, 25enne cade dalla finestra mentre fa le pulizie: ricoverata al Maggiore

Si trovava all'interno della sua abitazione in viale Bottego a Colorno. lungo la strada verso Mezzani, quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla finestra del secondo piano. Una giovane di 25 anni, che stava effettuando alcuni lavori di pulizia, è scivolata ed è finita nel cortile, provocandosi alcune lesioni alle gambe. Subito dopo la caduta la donna è stata soccorsa dal marito e da alcuni vicini che hanno visto la scena: trasportata al Pronto Soccorso del Maggiore con l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno è stata ricoverata per accertamenti. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.