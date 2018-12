Colorno, cocaina dietro al bancone del bar, in cantina 4,5 chili di marijuana e due pistole: arrestato 27enne

Nascondeva la droga dietro il bancone del bar, oltre ad un bilancino di precisione. A casa invece aveva le armi, due pistole perfettamente funzionanti. Un blitz dei carabinieri di Castelnovo Monti ha permesso di arrestare un 27enne di Colorno, le cui iniziali sono A.V. Il giovane, nato a Parma, è originario di Cutro: il padre 51enne è rinchiuso nel carcere di via Burla per scontare una pena dententiva che finirà nel 2031. I militari si sono presentati al bar ed hanno sequestrato 70 grammi di cocaina: nella cantina dell'abitazione e in un deposito invece aveva una semiautomatica marca Llama modello Pocket calibro 22 e una pistola marca Astra modello Cadix Target calibro 38, entrambe risultate rubate. In cantina aveva anche 4 chili e mezzo di marijuna. Per il 27enne sono scattate le manette con le accuse di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi.