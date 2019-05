Colorno: i banditi assaltano la cassaforte con i gioielli degli anziani ricoverati

Hanno letteralmente sradicato la cassaforte che conteneva alcuni gioielli degli anziani ricoverati all'interno della struttura per anziani gestita dall'Asp Ad Personam San Mauro Abate. E' successo a Colorno nella zona dell'ex ospedale: i banditi non si sono accontentati delle monete contenute all'interno delle macchinette all'interno della Casa della Salute ma hanno deciso di colpire anche la seconda struttura, che si trova lì di fianco. I malviventi hanno agito nella notte, approfittando dell'oscurità. Dopo aver infranto la porta a vetri sono entrati negli uffici amministrativi e hanno preso d'assalto la cassaforte: dentro c'erano soldi, gioielli, documenti degli ospiti anziani della struttura. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Colorno per un sopralluogo: le indagini sono in corso per identificare i responsabili.