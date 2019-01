Assalto all'oratorio di Colorno: il prete aggredito e ferito dovrà essere operato

Don Seraphin Aboktise, il sacerdote ferito durante una colluttazione con un giovane di 18 anni che, dopo essere stato allontanato dall'oratorio, ha deciso di scavalcare il cancello e di rientrare nonostante il divieto, dovrà essere operato. Secondo il referto dei medici del Pronto Soccorso e del reparto di Ortopedia infatti ha riportato la frattura della tibia e del perone: dopo l'intervento la gamba verrà ingessata e poi dovrà stare immobile per circa un mese. Nel frattempo continuano gli approfondimenti dei carabinieri di Sissa e di Colorno, che sono intervenuti sul posto ed hanno raccolto le testimonianze di entrambe le parti: la dinamica esatta del confronto violento deve ancora essere ricostruita. Il 18enne era stato allontanato per cattiva condotta proprio da Don Seraphin Aboktise, arrivato dal Togo per affiancare il parroco don Marcello Benedini.