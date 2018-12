Colorno, incidente sul lavoro in via Galilei: operaio grave al Maggiore

Un operaio è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, martedì 4 dicembre, in seguito ad un grave incidente su lavoro che si è verificato all'interno di un'azienda in via Galileo Galilei, 1 a Colorno. La dinamica dell'incidente, che deve ancora essere ricostruita, aveva fatto pensare in un primo momento ad una situazione critica. E' partito anche l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Pama, che poi è rientrato senza intervenire. Il lavoratore ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore con l'ambulanza. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.