Colpo all’ufficio postale di Monticelli, bancomat salta per aria

Un colpo a effetto con un'eco pesante, che si è sentita un po' in tutto il paese. Poco prima delle 23:00, alcune banconote da 20 euro svolazzavano nei pressi dell'ufficio postale di Monticelli per via di un'esplosione. I ladri hanno messo a segno un colpo con effetti speciali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infatti la banda avrevbe usato una 500L rubata a Reggio Emilia come ariete per spaccare la vetrina e poi, trasformando la batteria in detonatore, avrebbero fatto esplodere il bancomat. Con la macchina di riserva, un'Alfa 147 rubata a sempre a Reggio Emilia alla quale avevano applicato una targa di un'altra macchina rubata, hanno organizzato la fuga.