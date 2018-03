Colpo alla sala slot Macao: i banditi abbandonano l'auto rubata e le slot forzate

Hanno effettuato un furto ai danni della sala slot Macao di via Emilia Est utilizzando un'auto rubata, poi l'hanno abbandonata in un campo, insieme a due macchinette delle slot machine forzate, Il contenuto delle slot è stato rubato ed ora i carabinieri stanno portando avanti le indagini per cercare di risalire all'indentità dei banditi. Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 marzo i militari del Nucleo operativo e radiomobile infatti hanno ritrovato la Ford Fiesta, rubata a Colorno il 21 febbraio, in un campo a Casaltone, in strada del Traglione. Di fianco al veicolo c'erano due macchinette forzate: sul posto i carabinieri hanno effettuato i rilievi scientifici per cercare di trovare qualche dettaglio, utile per risalire all'identità dei rapinatori.

