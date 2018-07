Coltiva tre piante di marijuana su un balcone di via Iacchia: 60enne denunciato

Le aveva coltivate con cura ed entro pochi mesi sarebbe stato tempo di raccolta. Un 60enne, che vive all'interno di un'abitazione di via Iacchia nel quartiere Montanata a Parma però si è visto piombare in casa i carabinieri con un mandato di perquisizione, proprio per quelle piante sul balcone del primo piano, che si vedevano dalla strada. Qualche vicino, che si è insospettito per la loro presenza, ha avvertito i carabinieri, che sono intervenuti sul posto ed hanno denunciato l'uomo per coltivazione di sostanze stupefacenti. Le tre piante, che avevano raggiunto l'altezza di oltre 90 centimetri, sono state sequestrate e distrutte. Il 60enne si è giustificato dicendo che la marijuana che riusciva ad ottenere dalle piantine era esclusivamente per uso personale: ciò non l'ha salvato dalla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per coltivazione.