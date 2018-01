Ruba l'auto in via Trento e la parcheggia in via San Leonardo: 35enne denunciato per furto

Aveva rubato il giorno prima un'Opel Astra nei pressi di via Trento a Parma ed ha pensato bene di fare ritorno in zona, con la stessa auto, e di parcheggiarla in un'area di sosta in via San Leonardo, nello stesso quartiere. Al ladro d'auto 35enne, in trasferta da Milano a Parma per compiere il furto, questa mossa, non proprio attenta, è stata fatale: l'uomo infatti è stato identificato dai carabinieri. Un commerciante di frutta e verdura di via San Leonardo infatti l'altro giorno ha notato, all'interno di un parcheggio posto dietro la sua attività commerciale, la presenza di un'Operl Astra, proprio quella rubata il giorno prima in via Trento ad un suo conoscente. Così ha chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto per accertamenti. Un uomo aveva parcheggiato lì l'auto poco prima ed era scappato: i militari hanno controllato nei pressi di un edificio e hanno trovato il ladro d'auto che tentava di nascondersi nella vegetazione. Dopo averlo accompagnato in caserma lo hanno denunciato per furto: l'auto è stata restituita al legittimo proprietario nei confronti del ladro è stato avviato un procedimento amministrativo per il divieto di ritorno nel Comune di Parma.