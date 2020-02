Con ecstasy e metanfetamine davanti alle discoteche: arrestato pusher 19enne

Aveva in tasca ben 50 pastiglie di ecstasy, 14 involucri con metanfetamine, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e alcune bustine di cellophane. La droga era già pronta per essere pesata e probabilmente destinata allo spaccio probabilmente a giovani e giovanissimi consumatori e frequentatori dei locali notturni della zona. Un 19enne parmigiano è stato arrestato in via Emilio Lepido nella notte tra giovedì 21 e venerdì 21 febbraio dagli agenti delle Volanti della Questura di Parma, a mezzanotte e un quarto, mentre si trovava insieme ad un altro giovane minorenne, poi segnalato come consumatore.

I due giovani avevano un atteggiamento sospetto: uno era a piedi mentre il secondo giovane era in bicicletta. Appena hanno visto i poliziotti si sono separati: gli agenti, a quel punto, hanno deciso di controllarli. Il ragazzo a piedi si è fermato mentre quello in bicicletta ha cercato di scappare ed è stato poi bloccato, dopo pochi metri, mentre si recava presso un'area in cui ci sono alcuni locali notturni. Il 19enne è stato perquisito: in tasca aveva la droga - 50 pastiglie di ecstasy, 14 involucri con metanfetamine, 20 grammi di hashish - un bilancino di precisione e alcune bustine di cellophane. Per lui sono scattate le manette per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: verrà processato oggi, venerdì 21 febbraio, per direttissima. Il minorenne, trovato con una modica quantità di marijuana, è stato segnalato come consumatore.