Concerto del 25 aprile: in 5 mila affollano piazza Garibaldi per i Baustelle e Mara Redeghieri

Circa 5 mila persone hanno partecipato, ieri 25 aprile, al concerto per la Festa della Liberazione in piazza Garibaldi. Tutto è filato liscio: non si segnalano problemi di ordine pubblico. Dopo l'esibizione di Mara Redeghieri, che ha presentato i brani del nuovo album "Recidiva", è stata la volta dei Baustelle, che hanno suonato a partire dalle ore 11. I tanti fan hanno apprezzato l'esibizione ed hanno cantato a memoria le canzoni del gruppo musicale. Per quanto riguarda la sicurezza sono stati collocati alcuni jersey e sono stati predisposti i controlli di zaini e borsette: c'è stato solo qualche rallentamento per queste operazioni ma nulla di più.