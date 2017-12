Ecco quanto costa il concerto di Fedez

E' il concerto più atteso dell'anno ma anche quello, per quanto riguarda Parma, che ha scatenato più polemiche da parte delle forze politiche di opposizione e dei cittadini e delle cittadine di Parma. La città è divisa sul concerto di Fedez che chiamerà a raccolta migliaia di persone nella serata di oggi, domenica 31 dicembre, Capodanno. Il sistema di sicurezza è stato attivato, sono state decise le misure di prevenzione e le modifiche alla viabilità lungo l'area di piazza Garibaldi. Ma quanto costerà il concerto di Fedez? Dopo lo stanziamento di 250 mila euro con una determina dirigenziale, che tante polemiche scatenò, oggi possiamo parlare dei numeri veri: 115 mila euro verranno usati per il cachet del noto rapper, 31 mila euro serviranno per i video, gli audio e le luci, 8 mila euro peri il sistema di conteggio degli spettatori. Ci sarà posto, infatti, solo per 7815 persone, che verranno conteggiate in diretta.