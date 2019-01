Condannato il pusher delle scuole

Era stato arrestato nel mese di novembre del 2018 durante un blitz dei carabinieri all'interno del suo appartamento di via Abbeveratoia. A 21 anni uno studente universitario fuorisede, originario della Puglia ma stabile a Parma per motivi di studio, era diventato il referente per tantissimi studenti delle scuole superiori e dell'Università di Parma che si riforniva di 'erba' da lui. Quando i militari hanno iniziato le indagini si sono accorti che in quell'appartamento il via vai di gente era praticamente un flusso continuo: tutti consumatori, giovani e giovanissimi, che acquistavano la droga da lui. Il Pm Laila Papotti aveva chiesto una condanna a 3 anni e mezzo: il giudice l'ha condannato a 2 anni e 6 mesi. Sconterà la pena ai domiciliari dai suoi genitori.

L'arresto di novembre

Quando i carabinieri sono entrati nella sua abitazione di via Abbeveratoia sono stati sorpresi dal forte odore di sostanza stupefacente che proveniva da una delle stanze: all'interno di una valigia, nascosta sotto al letto, infatti c'erano quasi due chili di marijuana, oltre a 1.500 euro in contanti. Un giovane studente universitario di 21 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed ora si trova agli domiciliari, dopo la convalida dell'arresto.

I militari avevano notato un via vai sospetto da un condominio di via Abbeveratoia ed avevano iniziato alcuni servizi di osservazione. Durante uno di questi sopralluoghi lo studente ha aperto la porta chiedendo ai carabinieri in borghese chi fossero. Quando si sono qualificati il giovane ha mostrato agitazione: i militari a quel punto sono entrati ed hanno trovato la valigia sotto al letto. Il 21enne era in casa insieme al coinquilino e si è assunto tutta la responsabilità della droga. I suoi clienti erano probabilmente altri studenti universitari che si rifornivano periodicamente da lui. Il valore sul mercato illegale della marijuana sequestrata si aggira intorno ai 16 mila euro.