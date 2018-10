Conquibus, Aversa e gli altri medici non parlano davanti al Gip: Gagliardini respinge le accuse

Nella mattinata di oggi, lunedì 8 ottobre i principali indagati dell'inchiesta 'Conquibus' si sono presentati al Tribunale di Parma, davanti al Gip Mattia Fiorentini per gli interrogatori di garanzia. Il medico parmigiano Franco Aversa si è presentato poco dopo le 9 insieme al suo avvocato Roberto Sutich, gli altri medici sono entrati in vicolo San Marcellino. Tutti gli indagati parmigiani, oltre Aversa gli altri medici Antonio Mutto, Nicola Giuliani e Luisa Craviotto, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Anche i cinque informatori medici, che si sono presentati oggi dal Gip, non hanno parlato. I loro legali hanno fatto sapere che ci vuole tempo per preparare una risposta, vista la mola dell'ordinanza di custodia cautelare: sono più di 800 pagine. In tarda mattinata si è presentata dal Gip anche Paola Gagliardini, l'amministratrice delegata della Csc servizi congressuali di Perugia, agli arresti domiciliari. La donna è stata ricevuta dal Gip e ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee: secondo le prime indiscrezioni avrebbe rigettato tutte le accuse nei suoi confronti.