Continua il 'martellamento' contro lo spaccio: sequestrato mezzo chilo di droga al parco Borsellino

Sono proseguiti anche nel pomeriggio e nella serata di ieri 16 gennaio i controlli, che vanno avanti in modo ininterrotto da oltre 24 ore, della polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vie e nei parchi di Parma. In particolare ieri sono state impiegate 5 pattuglie delle Volanti di Parma, una pattuglia della Municipale e l'unità cinofila che è arrivata da Padova. L'utilizzo dei cani antidroga ha permesso di rintracciare e sequestrare diversi tipi di droga. In viale Mille e viale Vittoria l'unità cinofila ha trovato 57 grammi di marijuana divisa in 12 involucri mentre al parco Falcone Borsellino gli agenti hanno sequestrato mezzo chilo di hashish, diviso in tre tavolette e 20 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, sempre grazie all'intervento dei cani. All'interno del parco all'ora del controllo, ovvero verso le 22.30, non c'erano spacciatori. E' probabile che la droga sia stata nascosta nel parco come luogo 'sicuro' per poi prelevarla e spacciarla ai clienti.