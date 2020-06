Continuano gli assembramenti durante la movida: chiuso un locale in via Imbriani

Continuano gli assembramenti durante le serate della movida parmigiana così come i controlli delle forze dell'ordine che hanno portato anche alla chiusura temporanea di un locale in via Imbriani. Nel corso della serata di giovedì 18 giugno i poliziotti delle Volanti, insieme agli agenti della Polizia Locale e quattro pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, hanno setacciato il centro storico per verificare il rispetto delle norme anti-assembramento per l'emergenza Covid-19. All'interno del locale Elegant Point gli agenti hanno registrato il non rispetto nelle norme: è stata disposta la chiusura amministrativa per 5 giorni. Un 35enne nigeriano, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato identificato all'interno dello spazio ed è stato accompagnato in Questura: nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati anche 80 grammi di sostanze stupefacenti, grazie al fiuto dei cani antidroga Barack e Iago.

