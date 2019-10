Controlla ossessivamente, picchia e minaccia la moglie davanti alle figliolette: 35enne condannato

Controllava ossessivamente tutte le azioni della moglie, che non era libera di gestire nemmeno le risorse economiche della famiglia, la picchiava - anche davanti alle figliolette di 4 e 6 anni - e la minacciava, una volta anche con un coltello. Un 35enne di origine albanese è stato condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti in famiglia. La vicenda, che ha avuto il suo apice nel mese di febbraio con l'arrivo dei carabinieri all'interno dell'abitazione della famiglia, era iniziata mesi prima. Oltre alle botte anche le minacce, effettuate dall'uomo nei confronti della donna. La situzione era stata poi aggravata dall'abuso di alcol da parte del 35enne che, molto spesso, tornava a casa ubriaco. Il Tribunale di Parma lo ha condannato a due anni e due mesi mentre la sua potestà patrimoniale è stata sospesa per 4 anni e 4 mesi.