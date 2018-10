Controlli a raffica nei bar e nello sale slot, 35 controllati: 2 espulsioni

Controlli delle Volanti della polizia di Stato nel pomeriggio e nella serata di ieri, 29 ottobre, in alcuni esercizi pubblici, bar e sale slot frequentati da clienti potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico. I poliziotti hanno scandagliato le aree più a rischio ed i rispettivi locali, da viale Mentana a via Trento, da via Venezia: sono stati controllati gli avventori della sale slot e di alcuni bar. Sul totale di 35 persone controllate 25 avevano precedenti di polizia. Due stranieri irregolari sul territorio italiano, un nigeriano di 25 anni e un senegalese di 48 anni sono stati denunciati per inottemperanza all'ordine del Questore: il nigeriano ha alle spalle alcune condanne per spaccio, oltre che denunce mentre il senegalese è incensurato. Entrambi sono stati accompagnati al Cpr di Bari per l'espulsione .