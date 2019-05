Controlli a raffica nelle abitazioni contro l'immigrazione irregolare

Proseguono i controlli, portati avanti dai poliziotti delle Volanti, dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Municipale, all'interno di alcune abitazioni, allo scopo di verificare la regolarità degli occupanti per quanto riguarda il contratto di locazione e l'eventuale presenza di immigrati irregolari. Gli agenti della Municipale hanno controllato alcune residenze in via Mordacci, via Boccaccio, via Olbia, via Pascoli, via San Leonardo e via Mattei mentre i poliziotti hanno controllato la regolarità sul territorio nazionale di alcuni stranieri. In totale sono state controllate 19 persone: sono in corso accertamenti amministrativi sulla loro posizione.