Controlli a tappeto contro i furti: polizia e carabinieri passano la città al setaccio

Un servizio interforze, che ha visto coinvolti poliziotti e carabinieri, si è svolto stamattina, dalle 9 e fino alle prime ore del pomeriggio, per contrastare il fenomeno, in crescita, dei furti in abitazione, una delle principali piaghe per tutti i parmigiani. Alcune volanti della polizia e gazzelle dei carabinieri hanno setacciato le aree più a rischio della città, i quartieri residenziali e in particolari quelli in cui si sono verificato più furti nell'ultimo periodo. I controlli si sono svolti durante la mattinata nella zona Sud e nella zona Nord di Parma con posti di blocco.