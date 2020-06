Controlli a tappeto sulle irregolarità dei contratti d'affitto, Casa: "I cittadini partecipano attivamente"

Un nuovo blitz per il contrasto delle irregolarità d'affitto nelle abitazioni del territorio di Parma ha visto coinvolti gli uomini della squadra volante della Questura di Parma, unitamente agli agenti della Polizia Locale del Comune di Parma e ai militari della Guardia di Finanza. L'azione congiunta è scattata in base ai fenomeni criminali registrati in città e su segnalazione dei cittadini.

"La regolarità degli affitti e delle occupazioni abitative rappresenta uno degli elementi che garantiscono sicurezza nei quartieri." vuole sottolineare l'Assessore alla Sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa "L'incrocio di dati, nella consolidata squadra composta da personale della Questura, Guardia di Finanza e Polizia Locale è un elemento di contrasto particolarmente efficace allo stesso modo della partecipazione attiva dei cittadini. "

I controlli effettuati dalla task force hanno accertato l'inesistenza di diversi contratti d'affitto per gli appartamenti controllati, e l'identificazione di 14 persone, sia italiani che extracomunitari.