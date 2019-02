Controlli antidroga con i cani, spaccia eroina in via San Leonardo: pusher denunciato

E' stato sorpreso a spacciare una dose di eroina ad un parmigiano di 26 anni ed è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Un pusher nigeriano è finito nella rete dei controlli portati avanti ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno perlustrato le zone del Parco Ducale e del quartiere San Leonardo servendosi dei cani antidroga. Oltre al nigeriano è stato denunciato anche uno spacciatore originario del Gambia, sorpreso in viale Toschi con in tasca sei grammi di hasish