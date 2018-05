Controlli antidroga: trovati 123 grammi di marijuana e un bilancio di precisione al Parco Ducale

Continuano in controlli antidroga effettuati dai carabinieri di Parma nelle zone più a rischio e frequentate abitualmente dai pusher. Nel fine settimana appena trascorso i militari hanno deciso di perlustrare alcune aree verdi e la stazione ferroviaria. Al Parco Ducale le pattuglie, accompagnate dall'unità cinofila di Bologna, hanno trovato 123 grammi di marijuana, abbandonati dagli spacciatori in otto involucri termosaldati. Oltre alla droga è stato trovato anche un bilancino di precisione. Dopo il parco i carabinieri sono andati in stazione dove sono stati identificati otto clienti di un esercizio commerciale che avevano alcuni precedenti. I controlli si sono poi spostati nella zona del quartiere San Leonardo: c'è stato un fuggi fuggi generale. I militari sono riusciti ad identificare 24 persone.