Controlli antiterrorismo: 200 bagagli passati al metal detector in stazione

Controlli in funzione di prevenzione dei reati e antiterrorismo. Nell'ambito dei servizi pensati in occasione delle festività i poliziotti della Polfer hanno controllato le persone presenti in stazione che si apprestavano a salire o che erano appena scese dai treni. In totale sono stati controllati 200 bagagli con il metal detector e sono state identificate 128 persone. La stazione di Parma è stata scandagliata nel corso di una quarantina di controlli, che si sono estesi anche alla linee ferroviarie allo scopo di prevenire in particolare i furti di rame lungo la linea ferrata.