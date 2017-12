Scatta l'operazione Check and Ride: controlli antiterrorismo in stazione e in aeroporto

Controlli antiterrorismo anche a Parma, come in tutto il territorio nazionale nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. E' scattata l'operazione 'Check and Ride' che si pone l'obiettivo di controllare le zone di maggior afflusso di viaggiatori, come per esempio gli scali aerei e ferroviari, zone di partenza e di arrivo delle linee di trasporto pubblico locale. Con il perdurare della minaccia terroristica e l'avvicinarsi delle festività natalizie il servizio centrale della polizia di Stato ha deciso di effettuare i controlli su tutto il territorio nazionale, sia di veicoli che di persone. A Parma sono state controllate 337 persone, tra cui 288 italiani e 49 stranieri: 78 persone tra quelle controllate avevano dei precedenti. Sono stati controllati anche 23 veicoli. Le operazioni sono state effettuate anche in stazione e all'aeroporto, con la collaborazione della polizia di frontiera e la polizia ferroviaria.