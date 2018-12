Controlli con l'etilometro tra Felino e Collecchio, tre patenti ritirate: un 55enne alla guida con 2.2

Nel corso della nottata di ieri i carabinieri hanno effettuato alcuni controlli agli automobilisti che transitavano tra Felino, Sala Baganza e Collecchio ed hanno effettuato gli alcoltest. In totale sono stati controllati 60 auto e 82 persone: il bilancio è il ritiro di tre patenti. Un uomo di 56 anni è statotrovato alla guida con un tasso alcolemico di 2.20 g/l mentre altri due giovani di 26 anni sono stati trovati con un tasso di poco superiore a quello consentito. Nel corso dei controlli sono stati anche segnalati in Prefettura alcuni ragazzi come assuntori di sostanze stupefacenti.