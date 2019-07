Controlli davanti ad un discoteca, guidava con tasso alcolico 1.80: 40enne denunciato

Controlli dei carabinieri nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno in provincia di Parma, tra i comuni di Noceto e di Medesano, davanti ad una nota discoteca. I militari, dopo aver effettuato un sopralluogo all'interno del locale della Pedemontana, insieme ai Nas, ai Nil e ai Vigili del Fuoco di Parma, sono rimasti all'esterno ed hanno identificato 76 persone, controllando 34 automobili. Il locale rispettava tutti i parametri di sicurezza, anche quelli relativi al numero di persone all'interno. Due uomini, di 26 anni e di 40 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza alcolica: stavano guidando con un tasso alcolemico di 1.05 e di 1.80 grammi/litro. Altri due ragazzi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati in Prefettura come consumatori. Si tratta di un 27enne e di un 25enne.